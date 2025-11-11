Акции «Озона» упали почти на 8% после возобновления торгов

25 сентября Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon в связи с перерегистрацией компании. Также с 17 сентября временно вводился запрет на короткие позиции маркетплейса. 26 сентября Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию РФ. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области.