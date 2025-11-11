Акции «Озона» упали почти на 8% после возобновления торгов
К 10:15 мск бумаги замедилили падение до 5,66% и достигли 3901 руб.
Акции площадки не торговались с 22 сентября из-за автоматической конвертации расписок в акции российской компании МКПАО «Озон». Бумаги закрыли этот день на уровне 4135 руб.
25 сентября Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon в связи с перерегистрацией компании. Также с 17 сентября временно вводился запрет на короткие позиции маркетплейса. 26 сентября Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию РФ. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области.
20 октября Ozon сообщил о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО «Озон». Компания собирается начать принудительную конвертацию расписок в акции «Озона» 1 декабря 2025 г.