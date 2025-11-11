Газета
Акции «Озона» упали почти на 8% после возобновления торгов

Ведомости

Акции МКПАО «Озон» на Московской бирже на старте торгов упали на 7,86% и достигли 3810 руб. за бумагу по состоянию на 10:00 мск.

К 10:15 мск бумаги замедилили падение до 5,66% и достигли 3901 руб.

Акции площадки не торговались с 22 сентября из-за автоматической конвертации расписок в акции российской компании МКПАО «Озон». Бумаги закрыли этот день на уровне 4135 руб.

25 сентября Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon в связи с перерегистрацией компании. Также с 17 сентября временно вводился запрет на короткие позиции маркетплейса. 26 сентября Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию РФ. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области.

20 октября Ozon сообщил о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО «Озон». Компания собирается начать принудительную конвертацию расписок в акции «Озона» 1 декабря 2025 г.

