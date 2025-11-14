Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за девять месяцев выросла на 2,6%

Сообщалось, что выручка «Интер РАО» в 2025 г. может вырасти на 6,7% год к году и достичь 1,6 трлн руб. В 2030 г. выручка группы прогнозируется на уровне 2,3 трлн руб. EBITDA в этом году может увеличиться на 21,4% и составить 210 млрд руб. В 2030 г. показатель может достичь 320 млрд руб.