Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за девять месяцев выросла на 2,6%

Ведомости

Чистая прибыль «Интер РАО» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января – сентября 2925 г. выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 113,8 млрд руб.

Выручка группы увеличилась на 13,9% до 1,2 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA вырос на 14,3% и составил 131,2 млрд руб.

Операционные расходы продемонстрировали рост на 14,9% и достигли 1,17 трлн руб. Расходы на покупку электроэнергии и мощности выросли на 17,9%. Основной причиной стал рост цен на электроэнергию и мощность, закупаемую компаниями сбытового и трейдингового сегмента на оптовом рынке, покупка двух гарантирующих поставщиков и рост объема перетоков между ценовыми зонами РФ. Расходы на услуги по передаче электроэнергии увеличились на 14,8%, на топливо – на 5,1%.

Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за 2024 г. выросла на 8,5% до 147,5 млрд руб. Выручка возросла на 13,9% и превысила 1,6 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA сократился на 5% и достиг 173,3 млрд руб.

29 мая акционеры компании одобрили выплату дивидендов по итогам прошлого года в 0,3538 руб. на обыкновенную акцию. Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составил 36,9 млрд руб.

Сообщалось, что выручка «Интер РАО» в 2025 г. может вырасти на 6,7% год к году и достичь 1,6 трлн руб. В 2030 г. выручка группы прогнозируется на уровне 2,3 трлн руб. EBITDA в этом году может увеличиться на 21,4% и составить 210 млрд руб. В 2030 г. показатель может достичь 320 млрд руб.

