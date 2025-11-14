«Интер РАО» не намерено менять дивидендную политику

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО продемонстрировала рост на 8,5% до 147,5 млрд руб. Выручка выросла на 13,9% и превысила 1,6 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA уменьшился на 5% и достиг 173,3 млрд руб. Операционные расходы возросли на 16,6% до почти 1,5 трлн руб.