«Интер РАО» не намерено менять дивидендную политику

У «Интер РАО» сейчас нет планов по изменению дивидендной политики. Об этом сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Александр Думин на конференции с инвесторами.

«У нас есть утвержденная советом директоров дивидендная политика. Каких-то изменений в эту политику вносить пока не планируется, но в любом случае это решение совета директоров», – уточнил Думин (цитата по ТАСС).

Текущая дивидендная политика компании предусматривает выплату 25% чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО продемонстрировала рост на 8,5% до 147,5 млрд руб. Выручка выросла на 13,9% и превысила 1,6 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA уменьшился на 5% и достиг 173,3 млрд руб. Операционные расходы возросли на 16,6% до почти 1,5 трлн руб.

29 мая совет директоров компании утвердил выплату дивидендов по результатам прошлого года в 0,3538 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 36,9 млрд руб.

