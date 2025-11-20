Газета
Дом.РФ провел IPO по верхней границе ценового диапазона

Ведомости

Дом.РФ объявил о проведении первичного публичного размещения (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Она составила 1750 руб. за бумагу.

Московская биржа допустила к торгам акции госкорпорации с 20 ноября. Бумаги получат тикер DOMRF и будут включены в котировальный список первого уровня торговой площадки.

10 ноября Дом.РФ официально сообщил о намерении провести IPO. Привлеченные средства планируется направить на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. В то же время государство в качестве акционера корпорации не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.

18 ноября стало известно, что госкорпорация хочет привлечь в рамках IPO до 25 млрд руб. По верхней границе текущего ценового диапазона Дом.РФ поступило более 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов. Высокий интерес также проявили розничные инвесторы.

