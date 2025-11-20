Дом.РФ провел IPO по верхней границе ценового диапазона

10 ноября Дом.РФ официально сообщил о намерении провести IPO. Привлеченные средства планируется направить на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. В то же время государство в качестве акционера корпорации не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.