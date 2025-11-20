Газета
Дом.РФ не планирует вторичное размещение в ближайшие два года

Ведомости

Дом.РФ не собирается проводить вторичное публичное размещение (SPO) в ближайшие два года. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Виталий Мутко.

«В ближайшие два года мы это не планируем делать, потому что у нас достаточно того капитала, который мы сейчас привлекли, все свои планы, бизнес-планы мы сверстали», – отметил Мутко (цитата по «Интерфаксу»).

20 ноября Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ под тикером DOMRF. В начале торгов бумаги выросли на 1,71% и торговались на уровне 1780 руб. за акцию.

IPO Дом.РФ стало крупнейшим размещением на российском рынке с 2021 года

Инвестиции / Эмитенты

Во время первичного публичного размещения (IPO) госкорпорация привлекла 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По итогам IPO доля размещенных акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%. Сверх суммы, собранной на IPO, корпорация размещает акции в объеме около 2 млрд руб. Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников также куплены бумаги в объеме 4 млрд руб.

В Дом.РФ заявляли, что привлеченные на размещении средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.

