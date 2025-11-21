Индексы Мосбиржи выросли на фоне публикации плана США

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал, как утверждается, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов, среди которых признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. В нем также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США, закреплении внеблоковости страны и отказе от НАТО в Конституции.