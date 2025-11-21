Газета
Главная / Инвестиции /

Индексы Мосбиржи выросли на фоне публикации плана США

Ведомости

Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Мосбирже продемонстрировал значительный рост.

По состоянию на 10:01 МСК индекс Мосбиржи вырос на 2,1% и достиг 2683,27 пункта, индекс РТС также увеличился на 2,1% до 1047,21 пункта. Подорожали акции МКБ (+7,4%), «Юнипро» (+4,1%), «Татнефти» (+3,7%), «Эн+ груп» (+3,5%), «Аэрофлота» (+3,5%), «Совкомфлота» (+3,4%).

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал, как утверждается, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов, среди которых признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. В нем также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США, закреплении внеблоковости страны и отказе от НАТО в Конституции.

Днем ранее Зеленский на встрече с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом заявил, что команды стран будут совместно работать над новым мирным планом. Стороны обсудили варианты достижения прочного мира, этапы работы и форматы диалога. Президент Украины подтвердил готовность Киева к конструктивной работе по достижению мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москву пока не информировали о том, что Зеленский согласен вести переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа.