Котировки «Лукойла» выросли на 2% после новости о дивидендах

Стоимость акций «Лукойла» на торгах на Московской бирже увеличилась более чем на 2%. Это произошло на фоне решения совета директоров рекомендовать выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г.

По состоянию на 11:25 мск бумаги компании выросли на 2,22% и достигли 5591,5 руб. за акцию. К 12:15 мск снижение замедлилось до 0,51% до 5498 руб.

21 ноября совет директоров «Лукойла» дал рекомендацию акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 397 руб. на обыкновенную акцию. Дивдоходность составит 7,3%.

1 ноября «Лукойл» разместил отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании упала на 14,2% год к году до 352,479 млрд руб. С учетом прибыли за первое полугодие в 327,74 млрд руб. показатель за III квартал составил 24,74 млрд руб. Это более чем в четыре раза ниже, чем в предыдущем году.

Выручка сократилась на 8,1% и составила 1,95 трлн руб. Себестоимость уменьшилась на 10,3% и достигла 1,43 трлн руб. Валовая прибыль снизилась на 1,3% до 518,65 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 5,8% и составила 374,35 млрд руб. Прибыль до налогообложения показала падение почти на 16% и достигла 380,41 млрд руб.

