Индекс Мосбиржи подкскочил на фоне согласия Украины с планом США

Ведомости

Индекс Московской биржи резко увеличился на фоне новости о том, что правительство Украины согласилось на план по урегулированию российско-украинского конфликта, который разработал Вашингтон.

По состоянию на 15:19 мск индекс IMOEX2 составлял 2645 пунктов. К 15:45 показатель продемонстрировал рост на 1,36% и достиг 2690,94 пунктов.

25 ноября CBS News со ссылкой на источник сообщил, что украинское правительство согласилось с американским планом по урегулированию на Украине.

Днем ранее Financial Times  писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве план по урегулированию российско-украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19. Источники Politico говорили, что из обновленной версии исключены положения по территориальным вопросам, включая возможную передачу Донбасса России. Эти темы предлагается вынести на отдельные переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнял, что Москве по официальным каналам пока не передавали мирный план Трампа, однако российская сторона готова обсуждать конкретные формулировки. По его словам, документ у России есть, но он получен по неофициальным каналам.

