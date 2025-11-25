Индекс Мосбиржи подкскочил на фоне согласия Украины с планом США

Днем ранее Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве план по урегулированию российско-украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19. Источники Politico говорили, что из обновленной версии исключены положения по территориальным вопросам, включая возможную передачу Донбасса России. Эти темы предлагается вынести на отдельные переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.