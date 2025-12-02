Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа начнет открывать спецсчета для иностранных инвесторов с 8 декабря

Ведомости

Иностранные инвесторы смогут открыть у российских профессиональных участников счета типа «Ин» на Московской бирже с 8 декабря 2025 г.

Группа реализовала соответствующие нововведения для повышения эффективности работы с иностранными инвесторами. Участники клиринга на площадке смогут открывать клиентам-нерезидентам собственные счета «Ин», клиентские счета и счета доверительного управления. Тип «Ин» присваивается при регистрации клиента, изменить его нельзя.

Со счетов «Ин» иностранные инвесторы смогут заключать на Мосбирже анонимные сделки с российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов, сделки репо, размещать депозиты с центральным контрагентом и участвовать в первичном размещении ценных бумаг.

Мишустин рассказал о планах привлечь 1 трлн рублей от иностранных инвесторов

Инвестиции

Площадка позднее реализует доступ клиентов-нерезидентов к срочному рынку. Переводы ценных бумаг и денег доступны только между счетами типа «Ин».

28 октября Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) представил банкам и брокерам параметры спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов. На первоначальном этапе планировалось открывать клиентские счета «Ин» и счета доверительного управления инвесторам-нерезидентам. Вторым этапом планируется реализовать доступ к срочному рынку.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов». Им вводятся спецсчета «Ин» для инвесторов – граждан иностранных стран и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.

