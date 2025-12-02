Мосбиржа начнет открывать спецсчета для иностранных инвесторов с 8 декабря

Со счетов «Ин» иностранные инвесторы смогут заключать на Мосбирже анонимные сделки с российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов, сделки репо, размещать депозиты с центральным контрагентом и участвовать в первичном размещении ценных бумаг.