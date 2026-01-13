Акции «Европлана» подорожали на 15% на предложении Альфа-банка по выкупу бумаг
Акции лизинговой компании «Европлан» на Московской бирже продемонстрировали рост на 15,64% и достигли 648,3 руб. по состоянию на 16:40 мск.
Котировки выросли на новости о том, что Альфа-банк предложил миноритариям «Европлана» выкуп акций по цене 677,9 руб. Оферта распространяется на 14,2 млн бумаг.
25 декабря 2025 г. инвестиционный холдинг SFI объявил о закрытии сделки по продаже «Европлана» Альфа-банку. Ее сумма составила 50,785 млрд руб. за 87,5% лизинговой компании. Холдинг также получил от «Европлана» дивиденды по результатам девяти месяцев прошлого года в размере 6,1 млрд руб.
Речь о продаже «Европлана» началась летом 2025 г. Источник «Коммерсанта», близкий к акционерам компании, сообщал, что SFI принял решение продать актив в целях снижения долговой нагрузки дочерних структур. На различных этапах переговоров, помимо Альфа-банка, приобретением интересовались Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ и Т-банк. В ноябре газета писала, что Альфа-банк купит у SFI «Европлан». Собеседник уточнил, что стороны подписали юридически обязывающие документы.