Акции «Европлана» подорожали на 15% на предложении Альфа-банка по выкупу бумаг

Речь о продаже «Европлана» началась летом 2025 г. Источник «Коммерсанта», близкий к акционерам компании, сообщал, что SFI принял решение продать актив в целях снижения долговой нагрузки дочерних структур. На различных этапах переговоров, помимо Альфа-банка, приобретением интересовались Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ и Т-банк. В ноябре газета писала, что Альфа-банк купит у SFI «Европлан». Собеседник уточнил, что стороны подписали юридически обязывающие документы.