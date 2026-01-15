Газета
Главная / Инвестиции /

Рынок акций РФ возрос после заявления Пескова о визите Уиткоффа и Кушнера

Ведомости

На фоне заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер посетят Москву, рынок российских акций перешел к росту. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 12:59 мск, индекс Мосбиржи (IMOEX) снижался на 0,41% до 2691,52 пункта. В то же время индекс РТС также терял 0,41%, опускаясь до 1079,14 пункта.

После заявления пресс-секретаря российского лидера к 13:01 мск индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту на 0,18%, поднимаясь до 2711,52 пункта и 1085,55 пункта соответственно.

Песков рассказал, когда состоится визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Политика / Международные отношения

По состоянию на 13:39 мск индекс Мосбиржи вновь опустился – до 2699,23 пункта. Индекс РТС в то же время составлял 1082,93 пункта. Среди лидеров роста оказались ММК (+1,38%), «Северсталь» (+1,32%), «ИнтерРАО» (+1,28%), «Ренессанс» (+1,15%) и «Татнефть» (+1,07%). Подешевели же акции «Русала» (-1,91%), «Полюса» (-1,5%), «Южуралзолота» (-0,83%), «Норникеля» (-0,61%) и «Яндекса» (-0,39%).

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало о планах представителей американской делегации совершить визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание выяснило, что Уиткофф и Кушнер намерены представить российскому лидеру последнюю версию мирного плана по Украине.

В ходе брифинга Песков выразил надежду на то, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоится, когда будет согласована дата приезда. Он подтвердил, что каналы общения с переговорщиками США продолжают работу. Он отметил, что американцы провели много переговоров с украинцами и европейцами о мирном урегулировании. «Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву. При этом он отметил, что потенциальное мирное соглашение, которое завершит конфликт на Украине, тормозит Киев.

