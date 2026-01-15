Рынок акций РФ возрос после заявления Пескова о визите Уиткоффа и Кушнера

В ходе брифинга Песков выразил надежду на то, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоится, когда будет согласована дата приезда. Он подтвердил, что каналы общения с переговорщиками США продолжают работу. Он отметил, что американцы провели много переговоров с украинцами и европейцами о мирном урегулировании. «Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.