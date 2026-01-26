Котировки производителей драгметаллов России выросли на фоне новых рекордов
Акции российского полиметаллического холдинга «Селигдар» на Московской бирже подорожали на 7,08% и достигли 55,35 руб. по состоянию на 17:05 мск на фоне роста стоимости драгметаллов.
Котировки золотодобывающей компании «Полюс» на бирже увеличились на 1,26% и составили 2743 руб. Бумаги ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) выросли на 4,46% до 0,64 руб. Акции «Лензолота» продемонстрировали рост на 2,29% и достигли 6700 руб.
26 января золото и серебро обновили исторические максимумы. Цена февральского фьючерса на золото на товарной бирже Comex превысила $5100 за тройскую унцию, а стоимость серебра с поставкой в марте поднялась выше $110 за унцию.
В этот же день стоимость фьючерсов на платину с поставкой в апреле 2026 г. и палладий с поставкой в марте текущего года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые в истории достигла $2900 и $2180 за тройскую унцию соответственно.
Аналитик «Финама» Александр Потавин пояснял «Ведомостям», что тревожные события начала этого года вокруг захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых протестов в Иране свидетельствуют, что общемировая ситуация пока далека от стабильности, так что спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.