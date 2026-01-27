Стоимость золота превысила рекордные 12 000 рублей за грамм
Центральный банк России установил учетную цену за грамм золота на 27 января на уровне 12 088 руб. Это максимальное значение с 1997 г. и с учетом деноминации рубля с 1 января 1998 г.
По итогам 2025 г. драгметалл подорожал на 27,6%. Его цена выросла с 8551 руб. до 10 907 руб. С начала этого года рублевая цена на грамм золота увеличилась еще на 10,8%.
26 января стоимость золота обновила исторический максимум. В этот день цена февральского фьючерса на драгметалл на товарной бирже Comex поднялась выше $5100 за тройскую унцию.
Reuters объяснило, что стоимость драгметалла достигла исторического максимума из-за роста спроса на безопасные активы на фоне возросшей геополитической напряженности.
Аналитик «Финама» Александр Потавин говорил «Ведомостям», что тревожные события начала 2026 г. вокруг похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых протестных акций в Иране указывают, что общемировая ситуация пока далека от стабильности, поэтому спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.