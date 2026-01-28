Газета
Стоимость золота впервые превысила $5300 за унцию

Ведомости

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 г. обновили исторический максимум на бирже Comex, поднявшись выше отметки $5300 за тройскую унцию. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 11:32 мск стоимость драгметалла увеличивалась на 4,4% и достигала $5306. К 11:45 мск рост замедлился, а цена опустилась до $5285 за унцию.

26 января золото впервые превысило $5100, а рубеж $5000 был пройден днем раньше.

27 января сообщалось, что аналитики допускают дальнейший рост котировок в 2026 г. Александр Потавин из ФГ «Финам» считает, что при сохранении геополитических рисков и ослаблении доллара золото может подорожать до $5300–5400. Директор «S+консалтинга» Эдуард Лысенкер прогнозировал уровень $5500, а советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что в 2026 г. цена достигнет $5600–5800 за унцию, после чего рынок стабилизируется.

28 января появились данные, что банки ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам с золотом и серебром. Эксперты объясняют это ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отмечал, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».

