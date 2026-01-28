Стоимость золота впервые превысила $5300 за унцию

27 января сообщалось, что аналитики допускают дальнейший рост котировок в 2026 г. Александр Потавин из ФГ «Финам» считает, что при сохранении геополитических рисков и ослаблении доллара золото может подорожать до $5300–5400. Директор «S+консалтинга» Эдуард Лысенкер прогнозировал уровень $5500, а советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что в 2026 г. цена достигнет $5600–5800 за унцию, после чего рынок стабилизируется.