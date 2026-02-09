«Самолет» перенес размещение дисконтных облигаций на неопределенный срок
Группа собрала заявки на выпуск с 30 января по 6 февраля. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 42,75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 23,74% годовых. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк. Техническое размещение планировалось на 10 февраля.
4 февраля «Самолет» обратился в правительство за господдержкой и попросил предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Средства девелопер намерен направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры группы готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. «Самолет» официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.
После этого Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус «под наблюдением» кредитным рейтингам группы и выпускам ее облигаций. Кредитный рейтинг «Самолета» продолжает действовать на уровне A-(RU), прогноз «стабильный».