Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Самолет» перенес размещение дисконтных облигаций на неопределенный срок

Ведомости

Один из крупнейших российских девелоперов «Самолет» перенес размещение выпуска дисконтных облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения четыре года объемом 1 млрд руб. на неопределенный срок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Группа собрала заявки на выпуск с 30 января по 6 февраля. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 42,75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 23,74% годовых. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк. Техническое размещение планировалось на 10 февраля.

4 февраля «Самолет» обратился в правительство за господдержкой и попросил предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Средства девелопер намерен направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры группы готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. «Самолет» официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.

После этого Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус «под наблюдением» кредитным рейтингам группы и выпускам ее облигаций. Кредитный рейтинг «Самолета» продолжает действовать на уровне A-(RU), прогноз «стабильный».

Инвестиционный банк «Синара» объявил об отзыве на пересмотр рейтинга и целевой цены по акциям девелопера до момента, пока кабмин не предпримет конкретные действия или группа не даст более внятные разъяснения об обращении за господдержкой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь