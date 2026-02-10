Мосбиржа возобновила торги фьючерсами на акции Ozon

К торгам допущены фьючерсы с исполнением в март и июне 2026 г. Контракт будет доступен под тикером OZON с кратким кодом ON. Лот фьючерса составит одну акцию, минимальный шаг цены установлен в 1 руб., стоимость минимального шага также составит 1 руб. Объем контракта составит около 4400 руб.