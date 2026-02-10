Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа возобновила торги фьючерсами на акции Ozon

Ведомости

Московская биржа 10 февраля возобновила торги на срочном рынке поставочными фьючерсами на обыкновенные акции МКПАО «Озон» в связи с завершением редомициляции компании.

К торгам допущены фьючерсы с исполнением в март и июне 2026 г. Контракт будет доступен под тикером OZON с кратким кодом ON. Лот фьючерса составит одну акцию, минимальный шаг цены установлен в 1 руб., стоимость минимального шага также составит 1 руб. Объем контракта составит около 4400 руб.

26 сентября 2025 г. Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию России. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области. 20 октября прошлого года компания объявила о завершении процедуры автоматической конвертации расписок в обыкновенные акции МКПАО «Озон».

14 ноября Мосбиржа включила акции «Озона» в список бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях. С 15 ноября торги акциями компании стали возможны и в дополнительную торговую сессию выходного дня.

