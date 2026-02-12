Газета
Инвестиции

НКР снизило кредитный рейтинг «Самолета»

Ведомости

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) снизило кредитный рейтинг «Самолета» с A+.ru до A.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с негативного на неопределенный.

Снижение рейтинга группы связано с ростом долговой нагрузки и ослаблением показателей обслуживания долга в связи с замедлением собираемости средств на эскроу-счетах. Изменение прогноза на неопределенный обусловлено обращением компании к правительству за господдержкой. В случае непредоставления финансирования возможно ослабление или сохранение кредитного качества «Самолета», а при удовлетворении запроса показатели финансового профиля могут улучшиться.

Оценку финансового профиля группы поддерживают высокие значения ликвидности и рентабельности. Сдерживающее влияние, помимо долговых метрик, оказывает низкая доля собственного капитала в структуре фондирования. Оценку бизнес-профиля застройщика усиливают высокие рыночные позиции и низкая концентрация присутствия на отдельном объекте, но ослабляет отсутствие существенных ключевых активов в структуре баланса.

Минстрой назвал нерепрезентативной для всей отрасли ситуацию с «Самолетом»

Бизнес / Торговля и услуги

4 февраля сообщалось, что «Самолет» попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа намерена направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене.

9 февраля финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая пояснила, что группа обратилась к государству за поддержкой в части субсидирования, но не просила денег и не имеет финансовой дыры. Она подчеркнула, что, если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для компании.

