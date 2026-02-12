НКР снизило кредитный рейтинг «Самолета»

9 февраля финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая пояснила, что группа обратилась к государству за поддержкой в части субсидирования, но не просила денег и не имеет финансовой дыры. Она подчеркнула, что, если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для компании.