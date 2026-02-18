Индекс Мосбиржи упал после завершения переговоров в Женеве
После завершения переговоров РФ, США и Украины в Женеве по вопросу украинского урегулирования индекс Мосбиржи снизился. По состоянию на 12:54 мск индикатор торговался на уровне 2760,42 пункта, против 2770,49 до появления новостей. Об этом свидетельствуют данные на сайте площадки.
К 13:29 мск индекс немного повысился – до 2761,76 пункта. Среди лидеров роста оказались «Южуралзолото» (+2,33%), «Транснефть» (+1,02%), МТС (+0,71%), Циан (+0,66%) и «Эн+» (+0,66%).
Потеряли в цене акции «Мосэнерго» (-2,15%), МКБ (-1,82%), «Лукойла» (-1,59%), ПИК (-1,35%) и X5 (-1,27%).
Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу в Женеве как тяжелую, но деловую. «Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов», – сказал он.
Встреча началась сегодня около 11:00 мск и завершилась примерно в 12:45 мск. Мединский добавил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Предыдущий раунд переговоров прошел 17 февраля и длился около 4,5 часа – с 15:55 до 20:25 мск. Встреча состоялась в отеле InterContinental рядом с европейской штаб-квартирой ООН.