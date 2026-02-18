Индекс Мосбиржи упал после завершения переговоров в Женеве

Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу в Женеве как тяжелую, но деловую. «Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов», – сказал он.