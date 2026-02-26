Греф не видит критической ситуации у «Самолета»
Сбербанк не видит критической финансовой ситуации у «Самолета». Группа стала жертвой собственного пиара и неудачно обратилась в бюджет за легкими деньгами для покрытия своих обязательств, которые к тому времени уже были профинансированы. Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф.
«Слухи о том, что "Самолет" перестанет летать, сильно преувеличены», – отметил он на конференц-звонке.
По мнению Грефа, девелопер стал жертвой собственного пиара. «Так неудачно они обратились в бюджет, который повышает налоги, чтобы найти источник покрытия дефицита», – отметил он.
24 февраля Минфин сообщил, что по итогам заседания с участием банков – кредиторов «Самолета» подкомиссия ведомства по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы об отсутствии критических проблем у компании.
Глава девелопера Анна Акиньшина говорила, что государственные органы проанализировали отчетность и результаты деятельности компании, подтвердив стабильность и устойчивость бизнес-модели, и установили, что ей не нужна прямая субсидия. Она уточнила, что застройщик во многом удовлетворил запрос и продолжает работу.
4 февраля «Самолет» попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги планировалось направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры компании были готовы предоставить государству блокирующий пакет группы с правом обратного выкупа по новой цене.
9 февраля финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая объяснила, что группа обратилась к государству за поддержкой в части субсидирования, но не просила денег и не имеет «финансовой дыры». По ее словам, если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для застройщика.