АКРА сняло статус «под наблюдением» по рейтингам «Самолета» и его облигаций

Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне A-(RU) со «стабильным» прогнозом, кредитные рейтинги выпусков ее облигаций – на уровне A-(RU). Кредитный рейтинг группы базируется на сильной оценке географической диверсификации, высоких оценках рыночной позиции, бизнеса и корпоративного управления и на крупном размере бизнеса. Сдерживающее влияние на показатель оказывают средние оценки долговой нагрузки, показателя покрытия долга и высокий отраслевой риск.