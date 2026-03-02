АКРА сняло статус «под наблюдением» по рейтингам «Самолета» и его облигаций
Такое решение связано с отказом подкомиссии Министерства финансов РФ в запрошенной застройщиком финансовой поддержке из-за отсутствия у него критических проблем.
Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне A-(RU) со «стабильным» прогнозом, кредитные рейтинги выпусков ее облигаций – на уровне A-(RU). Кредитный рейтинг группы базируется на сильной оценке географической диверсификации, высоких оценках рыночной позиции, бизнеса и корпоративного управления и на крупном размере бизнеса. Сдерживающее влияние на показатель оказывают средние оценки долговой нагрузки, показателя покрытия долга и высокий отраслевой риск.
6 февраля АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитным рейтингам «Самолета» и выпускам его облигаций. 4 февраля стало известно, что девелопер обратился в правительство за господдержкой и попросил предоставить группе 50 млрд руб. кредита на льготных условиях.
24 февраля Минфин сообщил, что по итогам заседания с участием банков – кредиторов «Самолета» подкомиссия ведомства по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы об отсутствии критических проблем у группы. Глава компании Анна Акиньшина заявила, что застройщик во многом удовлетворил запрос и продолжает работу.