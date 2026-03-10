Газета
Цена на газ в Европе упала на 13%

Ведомости

Цена на газ на бирже в Европе на открытии торгов упала на 13%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах достигла 49 евро за МВт/ч (около $589 за 1000 куб. м).

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что иранский конфликт может закончиться в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. Он заявил, что у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».

9 марта стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель, что стало максимальным уровнем с июня 2022 г. 

3 марта стоимость апрельского фьючерса на природный газ достигла $711 за 1000 куб. м. Выше $700 цена фьючерса на газ поднялась впервые с января 2023 г. Рост котировок с начала дня превысил 30%. Это произошло на фоне заявлений о перекрытии Ормузского пролива.

