«Т-технологии» нарастили операционную прибыль до 174 млрд рублей в 2025 году
Операционная прибыль группы «Т-технологии» (материнская компания Т-банка и «Т-страхования») по итогам 2025 г. составила 174 млрд руб. Это следует из отчетности компании по МСФО.
В IV квартале 2025 г. МКПАО увеличила операционную чистую прибыль на 41,3% до 54,4 млрд руб. Прибыль по итогам всего прошлого года выросла на 42,5% после 122,4 млрд руб. в 2024 г.
Чистая прибыль выросла на 57% до 192,4 млрд руб., в IV квартале – на 86% до 72,1 млрд руб.
Накануне «Т-технологии» объявили, что входящее в группу «Т-авто» купит «Авто.ру» у «Яндекса», которому принадлежит 100% сервиса. Сумма сделки составит 35 млрд руб. В «Авто.ру» входит одноименный сервис объявлений, B2B-платформа «Авто.ру бизнес», F&I-платформа (finance & insurance) для автодилеров «еКредит».
В начале февраля совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей.