Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Акрона» по МСФО выросла на 30,3% в 2025 году

Чистая прибыль производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» по МСФО по результатам 2025 г. выросла на 30,3% относительно предыдущего года и достигла 39,8 млрд руб.

Выручка компании в прошлом году увеличилась на 20% в годовом выражении и составила 237,6 млрд руб. Валовая прибыль возросла до 118,2 млрд руб. по сравнению с 99,3 млрд руб. годом ранее.

3 декабря 2025 г. акционеры «Акрона» одобрили дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 189 руб. на одну обыкновенную акцию. Чистая прибыль компании за указанный период выросла на 81,8% год к году и составила 36,6 млрд руб. Выручка показала рост на 24,4% до 177,8 млрд руб.

20 января 2026 г. правительство России добавило производителя в перечень экономически значимых организаций.

«Акрон» была учреждена в 1992 г. Основным видом деятельности компании является производство удобрений и азотных соединений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь