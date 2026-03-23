Чистая прибыль «Акрона» по МСФО выросла на 30,3% в 2025 году

3 декабря 2025 г. акционеры «Акрона» одобрили дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 189 руб. на одну обыкновенную акцию. Чистая прибыль компании за указанный период выросла на 81,8% год к году и составила 36,6 млрд руб. Выручка показала рост на 24,4% до 177,8 млрд руб.