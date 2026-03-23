Чистая прибыль «Акрона» по МСФО выросла на 30,3% в 2025 году
Чистая прибыль производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» по МСФО по результатам 2025 г. выросла на 30,3% относительно предыдущего года и достигла 39,8 млрд руб.
Выручка компании в прошлом году увеличилась на 20% в годовом выражении и составила 237,6 млрд руб. Валовая прибыль возросла до 118,2 млрд руб. по сравнению с 99,3 млрд руб. годом ранее.
20 января 2026 г. правительство России добавило производителя в перечень экономически значимых организаций.
«Акрон» была учреждена в 1992 г. Основным видом деятельности компании является производство удобрений и азотных соединений.