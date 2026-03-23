«Самолет» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд рублей

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона будет не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых. Предусмотрена амортизация – по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 18-го и 30-го купонов, еще 40% в дату погашения. Индикативная дюрация составит порядка 2,4 года.