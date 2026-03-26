Чистая прибыль НРД по МСФО составила 16,6 млрд рублей в 2025 году

Число депозитарных операций за прошлый год выросло на 9% год к году до 9,3 млн шт. Количество внебиржевых сделок, рассчитываемых в клиринге депозитария на условиях «поставка против платежа», составило почти 20 000. Объем по этим сделкам увеличился на 35% до 11,6 трлн руб. По российским ценным бумагам было инициировано 37 300 корпоративных действий, по иностранным – 22 200. Объем выплат по российским ценным бумагам снизился до 21,4 трлн руб. с 29,8 трлн руб. в 2024 г.