Чистая прибыль НРД по МСФО составила 16,6 млрд рублей в 2025 году
Чистая прибыль Национального расчетного депозитария (НРД), который входит в группу Московской биржи, по МСФО по результатам 2025 г. составила 16,6 млрд руб.
Комиссионные доходы НРД составили 12,2 млрд руб. Объем активов на хранении достиг 100,1 трлн в рублевом эквиваленте. Общее число выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в депозитарии, составило 22 100 по сравнению с 22 400 в предыдущем году. Количество ПИФ на обслуживании в НРД увеличилось на 15% и достигло 1695.
Число депозитарных операций за прошлый год выросло на 9% год к году до 9,3 млн шт. Количество внебиржевых сделок, рассчитываемых в клиринге депозитария на условиях «поставка против платежа», составило почти 20 000. Объем по этим сделкам увеличился на 35% до 11,6 трлн руб. По российским ценным бумагам было инициировано 37 300 корпоративных действий, по иностранным – 22 200. Объем выплат по российским ценным бумагам снизился до 21,4 трлн руб. с 29,8 трлн руб. в 2024 г.
Эмитенты инициировали 5322 собрания владельцев ценных бумаг с использованием электронного голосования, 350 корпоративных действий по выкупу ценных бумаг на 99,7 млрд руб. и 31 корпоративное действие, связанное с реализацией преимущественного права, на 1,96 трлн руб. Принято на обслуживание 2665 выпусков корпоративных облигаций объемом 40,99 трлн руб. и 22 выпуска облигаций субъектов и муниципалитетов РФ на 180 млрд руб. Относительно 2024 г. общее число принятых на обслуживание выпусков бумаг возросло на 19,5%. Зарегистрировано 46 выпусков коммерческих облигаций 20 эмитентов общим объемом 250 млрд руб. и 1,6 млрд юаней. Сроки обращения составили от года до 10 лет. Кроме того, было зарегистрировано девять программ коммерческих облигаций на 707 млрд руб.
За прошлый год к сервисам клиринга и управления обеспечением НРД подключилась 151 кредитная организация. Объем сделок репо и депозитных операций, по которым депозитарий предоставлял посттрейдинговые услуги, составил 65,9 трлн руб., средний объем дневной открытой позиции – 1,5 трлн руб.
19 февраля управляющий директор по развитию продуктов корпоративного бизнеса НРД Анна Володина через представителя сообщила «Ведомостям», что депозитарий запускает сервис по ускорению выдачи ПИФ – «Агент УК». Новый сервис позволит управляющим компаниям передать операционные задачи, связанные с выдачей, обменом и погашением паев, агенту из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, например, брокеру или регистратору. Благодаря оптимизации процесса и сокращения числа участников в цепочке обслуживания повысится скорость выдачи паев.