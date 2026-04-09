Биржевые фонды возглавили топ самых популярных инструментов в I квартале
Биржевые фонды заняли первое место в топе самых популярных инструментов за I квартал 2026 г. В марте в 1,5 раза увеличился оборот в акциях и в 15 раз – во фьючерсах на нефть, золото и валюту. Об этом сообщили «Сберинвестиции».
В I квартале чистый приток средств на брокерские счета увеличился в 3,4 раза относительно такого же периода 2025 г. К брокеру присоединились 545 000 новых инвесторов. Это на 65% больше, чем годом ранее. Большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской, Ростовской областях, Башкирии, Татарстане, Самарской, Челябинской областях, Красноярском крае и Нижегородской областях. Общее количество клиентов превысило 9 млн человек.
Впервые с конца 2024 г. в лидеры спроса у частных инвесторов вышли биржевые паевые фонды. Клиенты купили их на 126 млрд руб. больше, чем продали. Это составляет 43% от общего объема нетто-покупок. В топе самых востребованных – фонды на денежный рынок и облигации. Рейтинг притоков среди фондов возглавил БПИФ денежного рынка «Сберегательный». Второе место занял фонд «Консервативный».
Вторыми по популярности у клиентов были облигации. В них инвестировали 112 млрд руб., что составляет 38% от всех нетто-покупок. Лидером стали ОФЗ с вложениями за вычетом выводов в размере 47 млрд руб. Третье место по чистому притоку заняли акции. В них инвесторы вложили 19,8 млрд руб. или 7% от нетто-покупок. По объему сделок акции оказались на втором месте, на них пришлось 28% от оборота. В топ-10 самых популярных вошли бумаги Сбербанка, «Газпрома», ВТБ, «Лукойла", "Роснефти", "Новатэка", X5, СПБ биржи, , ЮГК и "Полюса".
Первое место по объему сделок заняли фьючерсы и опционы. Оборот по фьючерсам на золото, нефть и валюту в марте увеличился примерно в 15 раз относительно предыдущих месяцев. Наибольшей популярностью пользовался фьючерс на нефть марки Brent с экспирацией в апреле, фьючерс на золото в долларах за тройскую унцию с экспирацией в июне и фьючерс на юань/рубль и доллар с экспирацией в июне.