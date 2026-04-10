Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за 2025 год

16 марта «Полюс» опубликовал финансовый отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании за год увеличилась на 18% относительно предыдущего года и достигла $3,8 млрд. Выручка выросла на 19% в годовом выражении и составила $8,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 12% год к году до $6,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 3% и составила $3,3 млрд.