Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Полюс» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 56,80 руб. на обыкновенную акцию.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 18 мая.
16 марта «Полюс» опубликовал финансовый отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании за год увеличилась на 18% относительно предыдущего года и достигла $3,8 млрд. Выручка выросла на 19% в годовом выражении и составила $8,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 12% год к году до $6,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 3% и составила $3,3 млрд.
Чистый долг «Полюса» на конец 2025 г. составил $7,1 млрд. Это на 14% больше показателя годом ранее. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA осталось на уровне 1,1.
При этом компания снизила производство золота в аффинированном виде на 16% к уровню предыдущего года до 2,53 млн тройских унций. Общий объем производства золота в сплавах (лигатурах) упал на 13% и достиг 2,56 млн унций. Объем реализации золота составил 2,54 млн унций, что на 18% ниже показателя 2024 г.