Мосбиржа готова запустить торги криптовалютами в 2027 году

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил 1 апреля, что законопроект о регулировании криптовалют в России планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. Как отмечала директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева, для регулятора важно, чтобы законопроект был принят к лету и операции можно было совершать во второй половине года.