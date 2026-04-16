Мосбиржа готова запустить торги криптовалютами в 2027 году
Московская биржа готова запустить торги криптовалютами после вступления в силу закона о регулировании крипторынка, что ожидается в начале 2027 г. Об этом сообщил глава набсовета площадки Сергей Швецов на «Биржевом форуме 2026».
«Мы планируем технологически быть готовы начать операции с момента вступления закона в силу, а я думаю, что он будет вступать в начале следующего года», – сказал он.
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил 1 апреля, что законопроект о регулировании криптовалют в России планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. Как отмечала директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева, для регулятора важно, чтобы законопроект был принят к лету и операции можно было совершать во второй половине года.
В декабре Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. 20 февраля Лозгачева сообщила, что первые операции с криптовалютами могут состояться до конца 2026 г.