Мосбиржа запустила сервис для проверки инвесторов
По каждому из направлений система выставит баллы от нуля до пяти, где высокое значение означает больший опыт, активность и активы. Площадка напомнила, что сейчас при открытии счета клиенту брокер не располагает сведениями о его активности на бирже. За счет нового сервиса брокеры смогут быстрее проанализировать клиента и персонифицировать услуги.
Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин уточнил, что в будущем планируется расширение сервиса за счет данных не только о новых, но и о действующих клиентах брокера.
17 июля 2025 г. Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Так, размер его дохода должен составлять не менее 12 млн руб. в год за последние два года. В комбинации с другими критериями требование по размеру ежегодного дохода снижается до 6 млн руб.
По образовательному критерию вместо требования о наличии высшего экономического образования установлен список специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества. Так, человек может стать квалифицированным инвестором при получении образования по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «налоги и налогообложение» и среднем годовом доходе в 6 млн руб. В список сертификатов, учитываемых при признании инвестора квалифицированным, добавлены международные сертификаты, используемые в качестве требований к инвестиционным советникам.