Обороты клиентов «ВТБ мои инвестиции» на рынке выросли на 66% за I квартал

Обороты клиентов «ВТБ мои инвестиции» на срочном рынке в январе – марте 2026 г. увеличились на 66% относительно такого же периода предыдущего года. Об этом сообщил «Ведомостям» брокер.

Март стал рекордным месяцем по объему сделок с фьючерсами и опционами за полгода. Общий рост оборотов I квартала текущего года к IV кварталу прошлого года составил 7,5%. Сделки с фьючерсами и опционами в брокере с начала года совершили более 24 000 клиентов. Это на 10% больше, чем в прошлом квартале.

Динамика «ВТБ мои инвестиции» развернулась на фоне суммарного роста срочного сегмента Мосбиржи. По данным площадки, объем торгов на срочном рынке в январе вырос на 74,7% в годовом выражении. С 23 марта биржа перевела срочный рынок на единую торговую сессию. Торги стали непрерывными, что повлияло на распределение активности инвесторов в наиболее ликвидные часы.

В ВТБ связали рост оборотов с изменениями в продукте. В 2025 г. брокер запустил единый брокерский счет, позволяющий совершать сделки с инструментами срочного рынка в том числе под залог акций и облигаций, без раздельного перевода средств между площадками.

9 апреля ВТБ анонсировал обнуление брокерских комиссий на срочном рынке на участие в IPO акций и при покупке паев биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) с 26 апреля по конец 2026 г. Руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков выразил надежду, что отмена комиссии на участие в размещении даст возможность привлечь новых клиентов и капитал.

