МГКЛ получила международный кредитный рейтинг
Индийское агентство CareEdge Global IFSC Limited присвоило группе МГКЛ («Мосгорломбард») долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале на уровне В- с прогнозом «стабильный».
Рейтинг связан с устойчивой позицией ломбардного направления МГКЛ в качестве крупнейшего игрока рынка. Группа показывает высокие темпы роста в последние годы за счет реализации стратегии развития.
Среди факторов, которые могут оказать влияние на повышение рейтинга, аналитики агентства назвали рост ресейла и ломбардной деятельности, диверсификацию источников капитала при снижении стоимости заимствований и устойчивое улучшение показателей прибыли. На снижение рейтинга могут повлиять рост доли заемных средств и продолжение крупных покупок активов, приводящее к сокращению своих материальных активов.
8 апреля МГКЛ опубликовала результаты по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла в 3,7 раза относительно предыдущего года и достигла 32 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 84% до 724 млн руб. EBITDA возросла на 94% и составила 2,3 млрд руб., около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл.
Вклад в рост обеспечили наращивание объемов основных направлений бизнеса, запуск новых крупных проектов, включая онлайн-платформу «Ресейл Маркет», и развитие инвестиционного сервиса «Ресейл Инвест». Кроме того, группа расширила каналы продаж и привлекла 300 млн руб. в развитие IT-направления.