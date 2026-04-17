Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

МГКЛ получила международный кредитный рейтинг

Ведомости

Индийское агентство CareEdge Global IFSC Limited присвоило группе МГКЛ («Мосгорломбард») долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале на уровне В- с прогнозом «стабильный».

Рейтинг связан с устойчивой позицией ломбардного направления МГКЛ в качестве крупнейшего игрока рынка. Группа показывает высокие темпы роста в последние годы за счет реализации стратегии развития.

Среди факторов, которые могут оказать влияние на повышение рейтинга, аналитики агентства назвали рост ресейла и ломбардной деятельности, диверсификацию источников капитала при снижении стоимости заимствований и устойчивое улучшение показателей прибыли. На снижение рейтинга могут повлиять рост доли заемных средств и продолжение крупных покупок активов, приводящее к сокращению своих материальных активов.

Как МГКЛ смогла нарастить чистую прибыль почти вдвое в 2025 году

Финансы / Рынки

8 апреля МГКЛ опубликовала результаты по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла в 3,7 раза относительно предыдущего года и достигла 32 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 84% до 724 млн руб. EBITDA возросла на 94% и составила 2,3 млрд руб., около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл.

Вклад в рост обеспечили наращивание объемов основных направлений бизнеса, запуск новых крупных проектов, включая онлайн-платформу «Ресейл Маркет», и развитие инвестиционного сервиса «Ресейл Инвест». Кроме того, группа расширила каналы продаж и привлекла 300 млн руб. в развитие IT-направления.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её