МГКЛ получила международный кредитный рейтинг

8 апреля МГКЛ опубликовала результаты по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла в 3,7 раза относительно предыдущего года и достигла 32 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 84% до 724 млн руб. EBITDA возросла на 94% и составила 2,3 млрд руб., около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл.