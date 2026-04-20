«Финуслуги» зафиксировали неисполнение заявок на выкуп облигаций «Евротранса»
«Финуслуги» зафиксировали неисполнение клиентских заявок на выкуп внебиржевых облигаций топливного оператора «Евротранс» c 10 апреля 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба финансового маркетплейса.
Платформа направила Центральному банку официальное письмо о сложившейся ситуации. «Финуслуги» также потребовали у «Евротранса» погасить обязательства перед своими клиентами и принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
20 апреля Ассоциация владельцев облигаций (АВО) заявила, что ситуация с «народными» облигациями «Евротранса» превращается в финансовую ловушку для тысяч инвесторов. По ее данным, заявки на досрочный выкуп, поданные с 20 марта и позднее, все еще не исполнены. АВО направила обращение в Центробанк и Московскую биржу.
17 апреля Мосбиржа включила 10 облигаций «Евротранса» в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.