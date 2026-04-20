«Финуслуги» зафиксировали неисполнение заявок на выкуп облигаций «Евротранса»

20 апреля Ассоциация владельцев облигаций (АВО) заявила, что ситуация с «народными» облигациями «Евротранса» превращается в финансовую ловушку для тысяч инвесторов. По ее данным, заявки на досрочный выкуп, поданные с 20 марта и позднее, все еще не исполнены. АВО направила обращение в Центробанк и Московскую биржу.