«Финуслуги» зафиксировали неисполнение заявок на выкуп облигаций «Евротранса»

«Финуслуги» зафиксировали неисполнение клиентских заявок на выкуп внебиржевых облигаций топливного оператора «Евротранс» c 10 апреля 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба финансового маркетплейса.

Платформа направила Центральному банку официальное письмо о сложившейся ситуации. «Финуслуги» также потребовали у «Евротранса» погасить обязательства перед своими клиентами и принять меры по предотвращению подобных ситуаций.

20 апреля Ассоциация владельцев облигаций (АВО) заявила, что ситуация с «народными» облигациями «Евротранса» превращается в финансовую ловушку для тысяч инвесторов. По ее данным, заявки на досрочный выкуп, поданные с 20 марта и позднее, все еще не исполнены. АВО направила обращение в Центробанк и Московскую биржу.

17 апреля Мосбиржа включила 10 облигаций «Евротранса» в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

7 апреля «Евротранс» допустил технический дефолт по выплате 12-го купона облигаций серии БО-001Р-07. Компания выплатила 1,53 руб. на бумагу при обязательстве 20,14 руб. Неисполненной осталась часть в размере 92,38%.

