Инвестиции

«Евротранс» допустил технический дефолт по купону облигаций

Ведомости

Топливный оператор «Евротранс» допустил технический дефолт по выплате 12-го купона облигаций серии БО-001Р-07.

Компания выплатила 1,53 руб. на бумагу при обязательстве 20,14 руб. Неисполненной осталась часть в размере 92,38%. Причины неполной выплаты не называются.

Акции «Евротранса» на фоне новости на торгах Московской биржи подешевели на 6% и достигли 106,7 руб. за бумагу по состоянию на 11:53 мск.

24 февраля оператор сообщил о выплате купонного дохода по трем облигациям на общую сумму 127,22 млн руб. Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб. и по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.). Выплата произошла на фоне блокировки счетов «Евротранса» ФНС. О блокировке стало известно 21 февраля, причиной стала задолженность в размере 233 млн руб. Счета разблокировали 24 февраля.

2 марта совет директоров «Евротранса» утвердил программу облигаций серии 005Р объемом до 5 млрд руб.

