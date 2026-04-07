«Евротранс» допустил технический дефолт по купону облигаций

24 февраля оператор сообщил о выплате купонного дохода по трем облигациям на общую сумму 127,22 млн руб. Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб. и по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.). Выплата произошла на фоне блокировки счетов «Евротранса» ФНС. О блокировке стало известно 21 февраля, причиной стала задолженность в размере 233 млн руб. Счета разблокировали 24 февраля.