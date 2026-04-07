«Евротранс» допустил технический дефолт по купону облигаций
Компания выплатила 1,53 руб. на бумагу при обязательстве 20,14 руб. Неисполненной осталась часть в размере 92,38%. Причины неполной выплаты не называются.
Акции «Евротранса» на фоне новости на торгах Московской биржи подешевели на 6% и достигли 106,7 руб. за бумагу по состоянию на 11:53 мск.
24 февраля оператор сообщил о выплате купонного дохода по трем облигациям на общую сумму 127,22 млн руб. Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб. и по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.). Выплата произошла на фоне блокировки счетов «Евротранса» ФНС. О блокировке стало известно 21 февраля, причиной стала задолженность в размере 233 млн руб. Счета разблокировали 24 февраля.
2 марта совет директоров «Евротранса» утвердил программу облигаций серии 005Р объемом до 5 млрд руб.