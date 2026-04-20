Revolut планирует выйти на IPO не раньше 2028 года

24 марта Revolut опубликовала отчетность за 2025 г. Выручка платформы в прошлом году увеличилась на 46% в годовом выражении и достигла $6 млрд (4,5 млрд фунтов) за счет увеличения количества платных подписок и расширения инвестиционных предложений. Прибыль до налогов за год выросла на 57% до рекордного уровня в $2,3 млрд (1,7 млрд фунтов).