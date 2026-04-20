Инвестиции

Revolut планирует выйти на IPO не раньше 2028 года

Платформа цифрового банкинга Revolut, основанная россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, планирует выйти на первичное публичное размещение (IPO) акций не ранее 2028 г. Об этом заявил Сторонский, передает Bloomberg.

Он уточнил, что перед размещением компания рассмотрит возможность провести дополнительные вторичные продажи бумаг.

24 марта Revolut опубликовала отчетность за 2025 г. Выручка платформы в прошлом году увеличилась на 46% в годовом выражении и достигла $6 млрд (4,5 млрд фунтов) за счет увеличения количества платных подписок и расширения инвестиционных предложений. Прибыль до налогов за год выросла на 57% до рекордного уровня в $2,3 млрд (1,7 млрд фунтов).

За отчетный период число розничных клиентов компании возросло на треть до 68,3 млн человек. Параллельно с этим значительно выросли доходы от платных подписок – они подскочили на 67% и составили $936 млн. Успешное развитие платежных сервисов отразилось на комиссионных доходах: поступления от карточных операций увеличились на 45% и составили $1,3 млрд.

