На Мосбирже начались торги биржевым фондом на высокодоходные облигации

Ведомости

На фондовом рынке Мосбиржи начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов (БПИФ) «Ренкап – Высокодоходные облигации» под управлением УК «Ренкап» с торговым кодом VDOR.

Новый фонд ориентирован на частных и институциональных инвесторов. В его активы входят высокодоходные облигации российских компаний различных секторов. Бенчмарком для БПИФа выступает индекс площадки высокодоходных облигаций повышенного инвестиционного риска.

Паи фонда доступны неквалифицированным инвесторам для покупки на индивидуальный инвестиционный счет. Через три года владения паями можно воспользоваться налоговой льготой.

4 апреля на фондовом рынке Мосбиржи стало возможно заключать сделки в выходные дни с паями БПИФ УК «МКБ инвестиции» «Регион – индекс Мосбиржи государственных облигаций (1–3 года)» и «МКБ – российские дивидендные акции». С 7 апреля БПИФы SUGB и MKBD стали доступны и на утренних торгах. В этот же день к вечерней торговой сессии допустили паи БПИФа «Альфа-капитал умный портфель» (AKUP) под управлением УК «Альфа-капитал».

