Инвестиции

Мосбиржа увеличит число биржевых фондов на торгах в выходные

Ведомости

На фондовом рынке Московской биржи с 4 апреля появится возможность заключать сделки в выходные дни с паями двух новых паевых биржевых инвестиционных фондов (БПИФ).

В выходные можно будет торговать паями БПИФ управляющей компании (УК) «МКБ инвестиции» «Регион – индекс Мосбиржи государственных облигаций (1-3 года)» (SUGB) и «МКБ – российские дивидендные акции» (MKBD).

С 7 апреля БПИФ SUGB и MKBD также будут доступны на утренней торговой сессии. В этот же день к вечерней торговой сессии допустят паи БПИФ «Альфа-капитал умный портфель» (AKUP) под управлением УК «Альфа-капитал».

Так, общее количество акций и паев биржевых фондов на торгах в выходные дни достигнет 294.

Мосбиржа запустила торги в выходные на фондовом рынке 1 марта 2025 г. В субботу и воскресенье торги на рынке акций проводятся с 09:50 до 19:00 мск в рамках дополнительной сессии следующего торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы на торгах в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Ликвидность по инструментам поддерживают маркетмейкеры.

С 31 января на фондовом рынке Мосбиржи инвесторам стали доступны сделки в выходные дни с паями еще четырех БПИФ. Среди них паи БПИФ УК «Первая» «Первая – фонд сберегательный» (SBMM), «Первая – фонд долгосрочные гособлигации» (SBLB) и «Первая – фонд Айпио» (SIPO). На торгах появился и биржевой паевый инвестиционный фонд «Альфа-капитал ИТ лидеры» (AKHT) под управлением УК «Альфа-капитал». Со 2 февраля AKHT стал доступен на утренней торговой сессии.

