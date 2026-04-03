Мосбиржа увеличит число биржевых фондов на торгах в выходные

Мосбиржа запустила торги в выходные на фондовом рынке 1 марта 2025 г. В субботу и воскресенье торги на рынке акций проводятся с 09:50 до 19:00 мск в рамках дополнительной сессии следующего торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы на торгах в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Ликвидность по инструментам поддерживают маркетмейкеры.