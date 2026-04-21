Минфин 22 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ

15 апреля директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов сообщил, что ведомство рассматривает возможность нового размещения юаневых ОФЗ в мае. Он не исключил, что сроки размещения могут быть сдвинуты и на июнь или август. Министерство рассмотрит «желание» рынка по этому инструменту. Если такой потребности не будет, то размещение могут отложить.