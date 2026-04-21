Минфин 22 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ
Министерство финансов России 22 апреля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторам предложат бумаги выпуска 26245 с датой погашения 26 сентября 2035 г. и выпуска 26254RMFS с погашением 3 октября 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам запланированы на следующий рабочий день.
15 апреля директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов сообщил, что ведомство рассматривает возможность нового размещения юаневых ОФЗ в мае. Он не исключил, что сроки размещения могут быть сдвинуты и на июнь или август. Министерство рассмотрит «желание» рынка по этому инструменту. Если такой потребности не будет, то размещение могут отложить.
19 января Мамонов заявил, что Минфин хотел бы предложить на текущий год размещение юаневых ОФЗ на срок 5 и 10 лет, если подобное позволит рынок.