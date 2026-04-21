«Финуслуги» начали выплаты по внебиржевым облигациям «Евротранса»

20 апреля «Ведомости» писали, что «Финуслуги» официально подтвердили, что с 10 апреля фиксируется неисполнение клиентских заявок на выкуп так называемых «народных» облигаций «Евротранса». Платформа уже уведомила Банк России о сложившейся ситуации и также направила официальные письма в «Евротранс» с требованием о погашении обязательств перед клиентами маркетплейса и о планируемых мерах по предотвращению подобных ситуаций.