«Финуслуги» начали выплаты по внебиржевым облигациям «Евротранса»
Финансовый маркетплейс «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи) начал выплаты по внебиржевым облигациям топливного оператора ПАО «Евротранс», сообщил представитель платформы.
«Финуслуги» получили средства по заявкам на продажу облигаций серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2. Они поступят на кошелек клиентов, как только будут обработаны заявки с учетом накопленного купонного дохода (НКД) за все дни пропущенной просрочки.
В «Финуслугах» принесли извинения из-за сложившейся ситуации. В компании заявили, что делают все возможное, чтобы выполнить обязательства в срок.
20 апреля «Ведомости» писали, что «Финуслуги» официально подтвердили, что с 10 апреля фиксируется неисполнение клиентских заявок на выкуп так называемых «народных» облигаций «Евротранса». Платформа уже уведомила Банк России о сложившейся ситуации и также направила официальные письма в «Евротранс» с требованием о погашении обязательств перед клиентами маркетплейса и о планируемых мерах по предотвращению подобных ситуаций.
У «Евротранса» на «Финуслугах» два выпуска внебиржевых облигаций по 3 млрд руб. каждый с погашением в 2029 г. и в 2030 г. Ставка купона по обоим выпускам – ключевая ЦБ плюс 3%.