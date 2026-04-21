Случай «Евротранса» может привести к ужесточению правил «народных» бумаг

Случай «Евротранса» может привести к ужесточению правил «народных» бумагГражданам такой инструмент мог казаться альтернативой вкладу, хотя несет в себе кредитный риск заемщика-эмитента
Финансовый маркетплейс «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи) в понедельник официально подтвердил, что с 10 апреля фиксирует неисполнение клиентских заявок на выкуп так называемых «народных» облигаций топливного оператора «Евротранса». Платформа уже уведомила Банк России о сложившейся ситуации и также направила официальные письма в «Евротранс» с требованием о погашении обязательств перед клиентами маркетплейса и о планируемых мерах по предотвращению подобных ситуаций.
Сама компания на момент подписания номера в печать публично информацию не прокомментировала, на запрос «Ведомостей» ответа также не поступило. Акции компании вечером 20 апреля теряли почти 10% на Мосбирже и стоили 75,3 руб.
У «Евротранса» на «Финуслугах» два выпуска внебиржевых облигаций по 3 млрд руб. каждый с погашением в 2029 г. и в 2030 г. Ставка купона по обоим выпускам – ключевая ЦБ плюс 3%.
«Народные» облигации эмитенты продают гражданам напрямую в личном кабинете через сайт или мобильное приложение «Финуслуг». Ключевое отличие от классических – отсутствие вторичного рынка. Бумаги не торгуются на бирже, их стоимость не меняется, а брокерская комиссия не взимается. Условия выпусков «народных» облигаций предусматривают обязанность эмитента досрочно приобретать бумаги по требованию владельца. Выкуп происходит по номиналу с выплатой накопленного купонного дохода. Помимо «Евротранса» «народные» облигации выпускали регионы Дальнего Востока, Калининградская область, «Газпром нефть», МТС.
Все не то, чем кажется
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила Банку России и Мосбирже письмо о проблемах с выплатами («Ведомости» ознакомились с документом). В нем подчеркивается, что для инвесторов происходящее стало шоком, поскольку облигации позиционировались как понятный, надежный и практически «квазидепозитный» инструмент с возможностью в любой момент вернуть деньги. Но отсутствие вторичного биржевого рынка лишает инвестора возможности продать бумагу даже с дисконтом. Кроме того, говорится в письме, в таких выпусках не предусмотрен представитель владельцев облигаций (ПВО) – институт, который позволял бы коллективно защищать права неквалифицированных инвесторов.
АВО требует от ЦБ признать факт неисполнения обязательств, обязать эмитента раскрыть информацию и принять меры надзорного реагирования. Мосбирже ассоциация предложила уведомить всех владельцев о нарушении, выдать документы для судебной защиты, а также рассмотреть внедрение ПВО для будущих выпусков «народных» облигаций.
ЦБ получил письмо АВО и рассмотрит его в установленном порядке, сообщил его представитель.
Ассоциация рекомендует инвесторам фиксировать все заявки на выкуп и переписку с платформой, обращаться в суд с иском к эмитенту, а также ждать реакции регулятора – ЦБ может обязать компанию выкупить бумаги. Сама АВО готова координировать коллективные правовые действия пострадавших.
Алгоритм действий инвесторов при неисполнении требований может быть следующий, говорит руководитель корпоративной практики юридической компании A.t.legal Олег Карьков: сначала направить претензию эмитенту с требованием погасить облигации или выплатить купон, одновременно сообщить о нарушении в «Финуслуги» и Банк России; затем подать иск в суд о взыскании задолженности и пеней за просрочку. А уже после вступления решения в силу, если сумма основного долга составляет не менее 2 млн руб., подать заявление о банкротстве эмитента.
Заложник ошибок
18 марта «Евротранс» не исполнил обязательства по выкупу «народных» облигаций из-за технического сбоя. На следующий день агентство «Эксперт РА» расценило это как дефолт и понизило рейтинг эмитента с ruA- до ruC (преддефолтный уровень) – «Евротранс» с такой трактовкой и решением не согласился и обратился в ЦБ. Компания указала, что проблема была из-за технической ошибки при фиксации даты платежа на «Финуслугах», а не в связи с финансовой несостоятельностью, и уже 19 марта «Евротранс» исполнил обязательства в полном объеме.
В начале апреля «Евротранс» частично не выплатил купон по классическим облигациям серии БО‑001Р‑07 – из общей суммы 86,6 млн руб. неисполненными оказались 76,6 млн руб. На следующий день компания выплатила купон в полном объеме двумя траншами, а неисполнение обязательств объяснила ошибкой в расчетах общей суммы выплаты. Вскоре агентства НКР и НРА понизили рейтинги компании до уровней CC.ru, а затем отозвали их по инициативе эмитента.
Сейчас у «Евротранса» в обращении семь классических биржевых выпусков облигаций суммарно на 20,2 млрд руб. С 10 апреля Московская биржа перевела все выпуски облигаций «Евротранса» в третий уровень листинга из‑за несоблюдения требования о наличии как минимум двух кредитных рейтингов. Также у компании помимо «народных» есть три выпуска «зеленых» облигаций суммарно на 6,8 млрд руб.
Параллельно компания столкнулась с судебными исками к себе и своей «дочке» на общую сумму более 12 млрд руб., в том числе от ООО «Фьюел менеджмент АЗС» на 7,4 млрд руб., а в феврале ФНС блокировала счета «Евротранса» из‑за долга в 233 млн руб. (через несколько дней счета разблокировали).
На котировки «Евротранса» давит целый комплекс событий: молчание самого эмитента, довольно агрессивное поведение рейтинговых агентств, шумиха в СМИ, ожидания по судебным разбирательствам с контрагентами, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Все это приводит к панике на рынке, считает она и добавляет, что при этом «Евротранс» до этих пор все же платил по своим обязательствам.
Долговая нагрузка «Евротранса» по итогам 2025 г. составляет 2,4х по мультипликатору чистый долг/EBITDA и выглядит высокой, но не критической, говорит начальник отдела инвестиционного консультирования «Велес капитала» Дмитрий Сергеев. Основная проблема, по его мнению, в том, что общая сумма исков составляет 11,5 млрд руб. и их природа до конца не понятна. Сам «Евротранс» считает иски необоснованными. Но во времена судебных тяжб инвесторы всегда стараются выйти из актива – высокая неопределенность исхода рассмотрения арбитражных дел формирует для них дополнительные угрозы, поэтому в последние 2–3 месяца участники рынка смотрят на акции и «Евротранса» с осторожностью.
Сергеев надеется, что помощь акционеров или открытые кредитные линии в банках помогут компании пережить этот непростой период и не допустить финансовой несостоятельности из‑за реализации юридических рисков.
Последствия
История с «Евротрансом» вполне может привести к ужесточению подхода к «народным» облигациям, полагает аналитик «Финама» Никита Бороданов. С ним согласен и юрист Карьков: возможно, пора рассмотреть вопрос о страховании таких облигаций для защиты инвесторов, но на данном этапе говорить о таких шагах рано. «Народные» облигации рассматриваются как альтернатива банковским вкладам, но главный риск для инвесторов заключается в отсутствии каких-либо гарантий добросовестности частного эмитента, отмечает эксперт.
Скорее всего, акцент может быть на более жестком раскрытии рисков и на том, чтобы у неквалифицированного инвестора не создавалось ощущение, что это почти вклад, говорит Бороданов, потому что на практике это все равно кредитный риск эмитента – и случай «Евротранса» это очень наглядно показал.
Кризиса доверия ко всему сегменту Бороданов и Карьков не ждут. Но доверие к слабым эмитентам уже давно страдает во всех нишах, отмечает аналитик «Финама». Проблема, по его мнению, не в самой конструкции «народных» облигаций, а в качестве конкретного заемщика. Для неквалифицированного инвестора главный вывод простой: такие бумаги нельзя воспринимать как безрисковый продукт только потому, что они продаются через удобную платформу и обещают выкуп, говорит Бороданов. Если у эмитента начинаются проблемы, держатель сталкивается с тем же кредитным риском, что и в обычных облигациях, а выйти из позиции будет даже сложнее.