Случай «Евротранса» может привести к ужесточению правил «народных» бумаг

Долговая нагрузка «Евротранса» по итогам 2025 г. составляет 2,4х по мультипликатору чистый долг/EBITDA и выглядит высокой, но не критической, говорит начальник отдела инвестиционного консультирования «Велес капитала» Дмитрий Сергеев. Основная проблема, по его мнению, в том, что общая сумма исков составляет 11,5 млрд руб. и их природа до конца не понятна. Сам «Евротранс» считает иски необоснованными. Но во времена судебных тяжб инвесторы всегда стараются выйти из актива – высокая неопределенность исхода рассмотрения арбитражных дел формирует для них дополнительные угрозы, поэтому в последние 2–3 месяца участники рынка смотрят на акции и «Евротранса» с осторожностью.