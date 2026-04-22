Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 115,75 млрд рублей

15 апреля директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов заявил, что министерство рассматривает возможность нового размещения юаневых ОФЗ в мае. Он допустил перенос сроков размещения на июнь или август. Ведомство рассмотрит «желание» рынка по этому инструменту. Если такой потребности не будет, то размещение могут сдвинуть.