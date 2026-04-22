Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 115,75 млрд рублей

Министерство финансов России разместило на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. на сумму 115,75 млрд руб.

Спрос на бумаги на аукционе составил 235,61 млрд руб. Выручка от размещения облигаций достигла 104,09 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 89,4267% от номинала, средневзвешенная доходность – 14,55% годовых. 

21 апреля Минфин анонсировал проведение аукционов по размещению ОФЗ-ПД двух выпусков 22 апреля. Инвесторам планировалось предложить бумаги выпуска 26245 и выпуска 26254 с погашением 3 октября 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения.

15 апреля директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов заявил, что министерство рассматривает возможность нового размещения юаневых ОФЗ в мае. Он допустил перенос сроков размещения на июнь или август. Ведомство рассмотрит «желание» рынка по этому инструменту. Если такой потребности не будет, то размещение могут сдвинуть.

