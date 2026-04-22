АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом и статусом «под наблюдением».
Высокую оценку рейтинга компании агентство объяснило ее лидирующей позицией на ключевых рынках присутствия, устойчивой бизнес-моделью с высоким уровнем вертикальной интеграции и позитивными ожиданиями на прогнозный период в части роста выручки и денежного потока.
По оценке АКРА, холдинг показывает средний уровень долговой нагрузки при эффективном управлении кредитным портфелем. Сильный уровень ликвидности обеспечен существенном объемом невыбранных лимитов по предоставленным кредитным линиям.
В 2025 г. консолидированная выручка «Русагро» без учета межсегментных элиминаций выросла на 16% относительно предыдущего года и достигла 423,8 млрд руб. Выручка мясного бизнеса холдинга увеличилась на 71% до 94 млрд руб. Выручка сельскохозяйственного бизнеса возросла на 8% и достигла 55 млрд руб., масложирового бизнеса – на 7% до 208 млрд руб. Выручка сахарного бизнеса составила 68 млрд руб.
«Русагро» – крупнейший российский агрохолдинг. Его основные активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Тульской и Волгоградской областях, Башкирии и Приморском крае.