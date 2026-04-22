АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU)

В 2025 г. консолидированная выручка «Русагро» без учета межсегментных элиминаций выросла на 16% относительно предыдущего года и достигла 423,8 млрд руб. Выручка мясного бизнеса холдинга увеличилась на 71% до 94 млрд руб. Выручка сельскохозяйственного бизнеса возросла на 8% и достигла 55 млрд руб., масложирового бизнеса – на 7% до 208 млрд руб. Выручка сахарного бизнеса составила 68 млрд руб.