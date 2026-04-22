Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRMK94,2+0,9%CNY Бирж.10,963+0,08%IMOEX2 760,76+0,11%RTSI1 165,98+0,11%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,2+0,39%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU)

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом и статусом «под наблюдением».

Высокую оценку рейтинга компании агентство объяснило ее лидирующей позицией на ключевых рынках присутствия, устойчивой бизнес-моделью с высоким уровнем вертикальной интеграции и позитивными ожиданиями на прогнозный период в части роста выручки и денежного потока.

По оценке АКРА, холдинг показывает средний уровень долговой нагрузки при эффективном управлении кредитным портфелем. Сильный уровень ликвидности обеспечен существенном объемом невыбранных лимитов по предоставленным кредитным линиям.

В 2025 г. консолидированная выручка «Русагро» без учета межсегментных элиминаций выросла на 16% относительно предыдущего года и достигла 423,8 млрд руб. Выручка мясного бизнеса холдинга увеличилась на 71% до 94 млрд руб. Выручка сельскохозяйственного бизнеса возросла на 8% и достигла 55 млрд руб., масложирового бизнеса – на 7% до 208 млрд руб. Выручка сахарного бизнеса составила 68 млрд руб.

«Русагро» – крупнейший российский агрохолдинг. Его основные активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Тульской и Волгоградской областях, Башкирии и Приморском крае.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её