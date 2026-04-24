CNY Бирж.11,022-0,44%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,46+0,07%RTSI1 167,5+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Выручка «Русагро» выросла на 3% в I квартале

Ведомости

Консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций по итогам I квартала 2026 г. увеличилась на 3% по сравнению с таким же периодом предыдущего года и достигла 84 млрд руб.

За январь – март выручка сахарного бизнеса холдинга выросла на 35% год к году и составила 11,2 млрд руб. Выручка сельскохозяйственного бизнеса возросла в 2,8 раза до 7,4 млрд руб. Выручка мясного бизнеса снизилась на 4% и достигла 19,5 млрд руб. Выручка масложирового бизнеса сократилась на 9% до 45,98 млрд руб.

Объем продаж продукции свиноводства увеличился на 2% и достиг 112 000 т. Реализация сахара выросла на 25% и составила 150 000 т. Продажи зерновых культур возросли в 3,2 раза до 301 000 т, пшеницы – в 5,8 раза до 238 000 т. Объем реализации кукурузы показал рост на 15% и достиг 54 000 т. Продажи масличных культур возросли до 39 000 т, сои – до 39 000 т, сахарной свеклы – до 259 000 т.

Объем реализации промышленной масложировой продукции упал на 10% и достиг 475 000 т. Продажи шрота сократились на 11% до 232 000 т. Реализация промышленных жиров практически не изменилась и составила 81 000 т.

По итогам 2025 г. консолидированная выручка «Русагро» без учета межсегментных элиминаций возросла на 16% в годовом выражении и достигла 423,8 млрд руб. Выручка мясного бизнеса холдинга увеличилась на 71% до 94 млрд руб. Выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла на 8% до 55 млрд руб., масложирового бизнеса – на 7% до 208 млрд руб. Выручка сахарного бизнеса составила 68 млрд руб.

