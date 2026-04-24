KOGK298,6-0,67%CNY Бирж.10,98-0,82%IMOEX2 736,99-1,24%RTSI1 141,58-2,15%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Выручка «Русснефти» снизилась на 32,7% в I квартале

Ведомости

Выручка «Русснефти» по РСБУ за январь-март 2026 г. сократилась на 32,7% относительно такого же периода прошлого года и достигла 43,89 млрд руб.

Чистая прибыль нефтяной компании за указанный период составила 9,22 млрд руб. по сравнению с убытком в 4,3 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 4,2% и достигла 17,61 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 9,65%до 12,5 млрд руб. Доналоговая прибыль составила 12,78 млрд руб. против 5,9 млрд руб. убытка в I квартале 2025 г.

27 марта «Русснефть» опубликовала отчетность по МСФО по итогам 2025 г. В прошлом году компания снизила чистую прибыль в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. Выручка сократилась на 27,3% и составила 218,24 млрд руб. Себестоимость реализации показала падение на 25,4% и достигла 155,73 млрд руб.

«Русснефть» была основана в 2002 г. Она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России.

Новости СМИ2
