Выручка «Русснефти» снизилась на 32,7% в I квартале
Выручка «Русснефти» по РСБУ за январь-март 2026 г. сократилась на 32,7% относительно такого же периода прошлого года и достигла 43,89 млрд руб.
Чистая прибыль нефтяной компании за указанный период составила 9,22 млрд руб. по сравнению с убытком в 4,3 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 4,2% и достигла 17,61 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 9,65%до 12,5 млрд руб. Доналоговая прибыль составила 12,78 млрд руб. против 5,9 млрд руб. убытка в I квартале 2025 г.
27 марта «Русснефть» опубликовала отчетность по МСФО по итогам 2025 г. В прошлом году компания снизила чистую прибыль в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. Выручка сократилась на 27,3% и составила 218,24 млрд руб. Себестоимость реализации показала падение на 25,4% и достигла 155,73 млрд руб.
«Русснефть» была основана в 2002 г. Она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России.