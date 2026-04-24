Чистая прибыль МКБ по МСФО выросла на 8,3% в 2025 году
Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) по МСФО по итогам 2025 г. составила 22,6 млрд руб. Показатель вырос на 8,3% в сравнении с результатом 2024 г., сообщили в МКБ.
Такая динамика в основном обусловлена эффективным управлением операционными расходами и удержанием чистого процентного дохода (в 2025 г. он остался на уровне прошлого отчетного периода – 105,2 млрд руб.), отметили в банке. Значение последнего, отмечают в МКБ, поддержано ростом чистой процентной маржи (ЧПМ).
Рост показали чистый комиссионный доход (13,2 млрд руб., +4%) и норматив достаточности собственных средств (11,04%). В 2025 г. отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов (CTI) снизилось на 3,4 п. п., до 33,8%. Как отмечается в пресс-релизе, это «является одним из лучших показателей среди российских банков». В 2026 г. МКБ ожидает дальнейшее улучшение показателя.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 1,1%, его ипотечная часть показала рост быстрее рынка – на 14,9%. Это позволило МКБ войти в топ-10 лидеров рынка ипотеки.
Совокупные активы банка на конец 2025 г. составили 4,9 трлн руб. (шестое место в РФ по этому показателю). Они представлены в основном кредитами (48%), средствами, размещенными в банках и других финансовых организациях (24%), и ценными бумагами (18%).
В МКБ также отметили, что нормативы достаточности капитала по итогам прошлого года имеют значительный запас над регуляторным пороговым значением.
В 2025 г. приоритетным направлением работы банка стало увеличение эффективности системы управления рисками. Подход оказался более консервативным, что помогло сформировать дополнительные оценочные резервы в третьем квартале.
В рамках развития регионального бизнеса (розничного, малого и среднего бизнеса, корпоративного) банк выполнил оптимизацию сети и закрыл малоэффективные офисы. При этом в 2026 г. планируется создать 6 региональных центров на базе существующей филиальной сети, а также седьмой центр в Дальневосточном регионе, что позволит расширить региональную продуктовую линейку всех бизнес-направлений и повысит эффективность региональной сети. Доля активной розничной клиентской базы МКБ, которая пользуется дистанционным банковским обслуживанием, выросла на 3%.
13 апреля стало известно, что МКБ запустил обслуживание физлиц на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Это стало возможным в преддверии объединения с Дальневосточным банком (ДВБ). Совет директоров в тот же день определил цену выкупа акций у несогласных с реорганизацией – 10,35 руб. за штуку. На этих новостях акции банка на Мосбирже взлетели на 61% до 8,258 руб., а объем торгов превысил 2,6 млрд руб.
Внеочередное собрание акционеров МКБ по вопросу реорганизации пройдет 25 мая в форме заочного голосования, реестр акционеров закрыли 21 апреля.