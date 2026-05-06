Цена Brent впервые с 22 апреля опустилась ниже $100
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 г. на лондонской бирже ICE впервые с 22 апреля опустилась ниже $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 13:33 мск, котировки снижались на 9,11% до $99,86 за баррель. К 14:20 мск падение усилилось, и цена достигла $97,85.
Еще 4 мая июньские фьючерсы на Brent росли на 5,6% и достигали $113,79 за баррель на фоне блокировки Ормузского пролива.
5 мая Bloomberg писал, что государственная компания SOMO предложила нефть Basrah Medium для майских поставок с дисконтом до $33,4 за баррель от рыночной цены при условии самостоятельной транспортировки через Ормузский пролив. 6 мая президент США Дональд Трамп объявил, что «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе приостановлен, чтобы выяснить, удастся ли завершить военные действия и подписать мирное соглашение с Ираном.