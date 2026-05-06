Как зарубежные СМИ оценили решение Трампа о приостановке «Проекта свобода»Заявление президента США противоречит комментариям Рубио и Хегсета
Президент США Дональд Трамп объявил, что «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе приостановлен «на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение [с Ираном]». Решение принято в связи с просьбой Пакистана и других стран. Блокада пролива, по словам главы Белого дома, останется в силе.
«Ведомости» собрали реакции иностранной прессы на это заявление.
«Проект свобода» приостановлен: США прекратят попытки провести застрявшие суда через Ормузский пролив, но сохранят блокаду иранских портов, заявил президент Дональд Трамп, сославшись на прогресс в дипломатических переговорах. Иранские государственные СМИ приветствовали то, что одно из изданий назвало «провалом США».
«Вскоре после публикации поста Трампа фьючерсы на американскую сырую нефть упали на $2,30 и опустились ниже $100 за баррель – важного порога, за которым пристально следили с тех пор, как два месяца назад из-за конфликта цены на энергоносители взлетели до небес».
«Заявление Трампа прозвучало после двух пресс-конференций, состоявшихся во вторник: одной – в Пентагоне, другой – в Белом доме. На них администрация расхваливала эффективность новой военной операции и пыталась убедить журналистов, что новая миссия, получившая название «Проект свобода», работает, несмотря на то что в первый день операции Иран обстрелял американские корабли ракетами и беспилотниками, а США в ответ уничтожили по меньшей мере шесть иранских быстроходных катеров.
Ранее во вторник [5 мая] министр обороны США Пит Хегсет заявил, что миссия США по защите коммерческих судов в Ормузском проливе будет временной и что вскоре ответственность за это возьмут на себя другие страны. Он также подчеркнул, что хрупкое перемирие с Ираном сохраняется, несмотря на нападения на суда».
«Решение Трампа приостановить «Проект свобода» противоречило комментариям Рубио и министра обороны США Пита Хегсета, сделанным всего несколько часов назад. <...>
Администрация Трампа сталкивается с растущим давлением из-за того, как она преподносит конфликт конгрессу. Дело в резолюции о военных полномочиях – законе, который обычно требует от президента получать официальное одобрение конгресса на ведение военных действий через 60 дней после их начала».
«Пытаясь хоть как-то скрыть провал своего плана, Трамп, как обычно, написал ложные заявления <...>. Дональд Трамп, как и многие его действия, обычно начинающиеся с медийной шумихи и пиара, в понедельник утром реализовал план «Проекта свободы» в Ормузском проливе, но этот план был встречен предупредительными выстрелами иранских вооруженных сил в ранние часы, и все суда, надеявшиеся на обещание Трампа пройти через Ормузский пролив, развернулись».
«Пост Дональда Трампа, в котором он объявляет о «паузе» в программе «Проект свобода», станет неожиданностью для многих. Это противоречит заявлениям госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, которые в течение дня утверждали, что операция обеспечит свободу судоходства и торговли в Ормузском проливе и Персидском заливе. Что будет дальше, пока неясно».
«Президент Дональд Трамп заявил, что приостанавливает американскую операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив на время переговоров с Ираном. Это решение было принято на фоне того, что американские войска продолжают блокировать иранские порты, а напряженность в Персидском заливе сохраняется, несмотря на хрупкое перемирие».
«Объявление, сделанное [Трампом] поздно вечером во вторник, представляло собой резкий разворот событий, едва ли через сутки после начала реализации плана, получившего название «Проект свобода», в рамках которого американские эсминцы должны были направлять коммерческие суда через пролив при поддержке истребителей, вертолетов и беспилотников.
К моменту последнего заявления господина Трампа через пролив прошли только два нефтяных танкера – после дня, в течение которого другие американские официальные лица сигнализировали о по крайней мере временной попытке снизить напряженность на этом важнейшем водном пути».
«Важно отметить, что президент принял это решение не только на следующий день после того, как объявил о начале операции, но и всего через три часа после того, как госсекретарь Марко Рубио выступил в брифинг-зале Белого дома с речью о том, что эта операция будет продолжена.
Мы знаем, что там находятся суда из 87 разных стран, на борту которых около 23 000 моряков, но главное, что США продолжают блокаду, даже приостановив сопровождение.
Это свидетельствует о том, что США хотят сохранить максимальное военное влияние, чтобы заключить сделку».