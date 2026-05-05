Bloomberg: Ирак пытается продать нефть со скидкой до $33 за баррель
Ирак предложил покупателям нефти крупные скидки на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, государственная компания SOMO снизила цену на сорт Basrah Medium для майских поставок до $33,4 за баррель от рыночной цены. Условием сделки является самостоятельная транспортировка сырья через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп 4 мая объявил о запуске операции «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив. В ней планируется задействовать 15 000 военнослужащих, корабли, авиацию и беспилотные системы.
5 мая Трамп также заявлял, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще 2–3 недели, подчеркнув, что сроки не являются критичными для Вашингтона.