Цена на Brent превысила $101 после недавнего обвала котировок

Цена на июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,45% и достигла $101,73 за баррель по состоянию на 09:23 мск.

6 мая фьючерсы на Brent подешевели на 9,11% до $99,86 за баррель. Стоимость нефти опустилась ниже $100 за баррель впервые с 22 апреля.

В этот же день президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Он пояснил, что такое решение принято из-за просьбы Пакистана и других стран, а также в связи с военными успехами Вашингтона и прогрессом в достижении соглашения с Ираном.

Трамп сообщил о подготовке операции по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив 4 мая. Миссия «Проект свобода» направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов. К операции планировалось привлечь 15 000 военных.

