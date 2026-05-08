Brent превысила $101 после удара США по военным объектам в Иране
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле этого года на лондонской бирже ICE выросла на 1,19% и достигла $101,25 за баррель по состоянию на 09:00 мск.
Нефть дорожает на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Вечером 7 мая на юге Ирана и вблизи Тегерана прогремели взрывы. Представитель центрального штаба исламской республики Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что США нарушили перемирие. В ответ иранские силы атаковали три американских эсминца.
На следующий день США ударили по военным целям в Иране. Центральное командование страны объявило, что в качестве реакции на атаку Тегерана на американские военные корабли войска устранили «внешние угрозы» и нанесли удары по иранским пусковым площадкам ракет и беспилотников, командным пунктам и разведывательным объектам.
Bloomberg писало, что такая эскалация может нарушить перемирие и возобновить боевые действия, несмотря на заявления стран о переговорах по прекращению войны.