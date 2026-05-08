«Делимобиль» перевел в НРД деньги для погашения выпуска облигаций

На конец I квартала 2026 г. автопарк сервиса каршеринга сократился на 11% и составил 27 300 автомобилей. Число активных пользователей уменьшилось на 2% до 517 000 в месяц. Количество проданных минут в начале года возросло на 33% до 491 млн. Средняя длительность поездки выросла на 34%, выручка на машину – на 13,2%.