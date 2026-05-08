«Делимобиль» перевел в НРД деньги для погашения выпуска облигаций
ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) деньги для погашения выпуска облигаций серии 001Р-05.
Облигационный выпуск объемом 1,9 млрд руб. (с учетом досрочного погашения ранее выкупленных по оферте бумаг) будет планово погашен 12 мая.
У «Делимобиля» в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций на 17,3 млрд руб. 8 мая компания начала размещение на бирже трехлетних облигаций объемом 1 млрд руб.
Чистый убыток «Делимобиля» за 2025 г. составил 3,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю составила 20%. Количество пользователей выросло на 15% до 12,9 млн.
На конец I квартала 2026 г. автопарк сервиса каршеринга сократился на 11% и составил 27 300 автомобилей. Число активных пользователей уменьшилось на 2% до 517 000 в месяц. Количество проданных минут в начале года возросло на 33% до 491 млн. Средняя длительность поездки выросла на 34%, выручка на машину – на 13,2%.